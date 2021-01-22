Венгрия планирует построить завод по производству вакцины от коронавируса / фото REUTERS
Правительство Венгрии распорядилось построить в стране крупный завод по производству вакцины от коронавируса.
Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире Kossuth Radio, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Origo.
Читайте такжеВенгрия продлила частичный локдаун до 1 февраля
По его словам, новый завод должен быть достаточно большим, чтобы производить достаточное количество вакцины.
Завод планируется построить в городе Дебрецен.
"Это может уменьшить уязвимость страны. Мы не будем такими уязвимыми, если речь пойдет о вакцинах", - сказал Орбан.
Вакцина от коронавируса: что известно
- Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса.
- Сийярто сказал, что вакцина будет поставляться в три этапа: сначала достаточное количество для вакцинации 300 тыс человек, потом партия для вакцинации полмиллиона человек, а на третьем этапе - достаточное количество для вакцинации 200 тыс человек.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram