Завод планируется построить в городе Дебрецен.

Правительство Венгрии распорядилось построить в стране крупный завод по производству вакцины от коронавируса.

Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире Kossuth Radio, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Origo.

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По его словам, новый завод должен быть достаточно большим, чтобы производить достаточное количество вакцины.

Завод планируется построить в городе Дебрецен.

"Это может уменьшить уязвимость страны. Мы не будем такими уязвимыми, если речь пойдет о вакцинах", - сказал Орбан.

Вакцина от коронавируса: что известно

Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса.

Сийярто сказал, что вакцина будет поставляться в три этапа: сначала достаточное количество для вакцинации 300 тыс человек, потом партия для вакцинации полмиллиона человек, а на третьем этапе - достаточное количество для вакцинации 200 тыс человек.

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Автор: УНИАН