Ученые обнаружили, что препарат остается эффективным на 76% в течение трех месяцев только после одной дозы.

Вакцина, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, может помочь "существенно" сократить распространение коронавируса. К такому выводу пришли оксфордские ученые.

Влияние вакцин от COVID-19 на то, как коронавирус передается от человека к человеку, остается большим вопросом, от которого будет зависеть будущее пандемии, - пишет BBC. Результаты нового исследования еще формально не были опубликованы. Но в них говорится о том, что вакцина AstraZeneca сохраняла высокую эффективность все время, пока люди ждали вторую дозу. В течение трех месяцев после первого укола показатель достигал 76%.

Читайте такжеКого можно не вакцинировать от COVID-19: названы категории населенияВлияние на передачу вируса критически важно. Если вакцина только защищает людей от тяжелого заболевания на COVID-19, но при этом они все равно могут подхватить и разносить коронавирус, тогда для защиты нужно сделать прививки абсолютно всем. Но если вакцина также предотвращает распространение вируса, тогда ее влияние на ход пандемии будет значительно большим. Поскольку вакцинированный человек косвенно будет защищать и других.

В ходе исследования Оксфордского университета у добровольцев брали мазки для тестов на коронавирус каждую неделю. Так ученые хотели проверить присутствие вируса в их телах. Если вирус не обнаруживали, тогда участники исследования не могли никого заразить.

Результаты показали, что число положительных результатов тестов сократилось на половину, как только люди получали две дозы Оксфордской вакцины.

"Данные говорят о том, что вакцина может серьезно повлиять на передачу, сократив количество инфицированных людей среди населения", - говорится в отчете ученых.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань