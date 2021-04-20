Эксперты ВОЗ также отмечают сохранение неравенства в глобальном распределении вакцин.

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям рекомендовал не требовать доказательства вакцинации в качестве условия для международных поездок.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на ВОЗ.

"Государства должны признать, что требование доказательства вакцинации усугубляет неравенство и способствует неравной свободе передвижения", - заявили в ВОЗ.

При этом эксперты ВОЗ отметили, что с одной стороны - пока недостаточно данных о том, снижает ли вакцинация против COVID-19 способность людей передавать вирус. С другой стороны - неравенство в глобальном распределении вакцин сохраняется.

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Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

Великобритания планирует начать сертификацию "коронавирусного статуса" в попытках восстановить массовые мероприятия вроде концертов и спортивных событий.

29 марта в Минздраве Украины заявили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.

Всемирная организация здравоохранения сейчас не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

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Автор: Александр Топчий