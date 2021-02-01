В ВООЗ предупредили, что меры предосторожности необходимо соблюдать и после вакцинации, поскольку мировому сообществу еще неизвестно, может ли прививка защитить человека от заражения и передачи инфекции.

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен назвала недостатки вакцин от коронавируса.

Ее интервью доступно в Twitter организации, пишет Багнет.

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О'Брайен предупредила, что меры предосторожности необходимо соблюдать и после вакцинации, поскольку мировому сообществу еще неизвестно, может ли прививка защитить человека от заражения и передачи инфекции. В настоящее время доказано только то, что препараты защищают от болезни. По ее словам, речь идет об "очень важном" аспекте понимания действенности вакцин.

Другим слабым местом вакцин считается то, что нет свидетельств того, как применять вакцины для некоторых возрастных групп, в частности для детей. Эти категории граждан будут оставаться в зоне риска заражения и передачи инфекцию другим людям, отметила представитель ВОЗ.

Кроме того, в мире недостаточно объема вакцины для защиты от коронавируса всех жителей, поэтому следует продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки. Многие страны все еще сталкиваются с очень широким распространением коронавируса, и продолжительность действия мер предосторожности зависит от того, что смогут сделать страны для победы над инфекцией, заключила О'Брайен.

If you already got your #COVID19 vaccine, are you wondering when the immunity kicks in and how long it lasts? Can you still catch COVID-19 and can you infect others? How long do you need to take precautions after vaccination?

Dr @Kate_L_OBrien answers in #ScienceIn5 ⬇️ pic.twitter.com/i1rRw3FAwr — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 31, 2021

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН