Сообщается, что вакцинация добровольная.

В Виннице 120 нацгвардейцев сделали прививку от коронавируса.

Читайте такжеВ Украине не будут вводить комендантский час, в планах - новые ограничения - СМИОб этом говорится в сюжете ТСН.

Коронавирус бьет новые рекорды. За сутки от осложнений умер 421 человек.

Первую прививку против коронавируса в Украине с начала вакцинации получили более 248 тысяч человек.

Вакцинировать уже начали не только медиков, но и полицию.

В Виннице вакцинировали 120 нацгвардейцев, которые чаще всего патрулируют улицы.

Сообщается, что вакцинация добровольная. Однако немало бойцов переживают, так как не знают, хватит ли им вакцины "Covishield" на вторую прививку.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

В Минздраве заявляли, что к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз вакцины производства этой же компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax объемом 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

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Автор: Людмила Жерновская