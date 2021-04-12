10 апреля в стране вакцинировали 475 230 жителей.

В Великобритании более 7 миллионов человек полностью вакцинировали от COVID-19.

Читайте такжеВ Украине за сутки госпитализировали более 4 тысяч человек с COVIDОб этом сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

"Вчера был рекордный день: 475 230 человек получили вторые дозы вакцины. Сейчас более 7 миллионов полностью вакцинированы", - написал Джонсон.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к процессу, который "уже спас тысячи жизней".

Yesterday was a record-breaking day with 475,230 people receiving second doses. More than 7 million have now been fully vaccinated.



Thanks to everyone involved in this extraordinary effort which has already saved thousands of lives. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 11, 2021

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Автор: Людмила Жерновская