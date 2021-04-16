В Украину поступили первые 117 тысяч доз вакцины американо-немецкого производства компании Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.
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Как передает корреспондент УНИАН, в 10:14 самолет с грузом вакцин приземлился в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) из Варшавы (Польша).
Вакцина, которая прибыла в Украину, разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.
Вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. Эту вакцину вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.
Вакцинация в Украине: что известно
31 марта заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что первую партию вакцины Pfizer в 117 тыс. доз используют для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала этих учреждений.
До конца июня в рамках инициативы COVAX в Украину должно поступить еще 947 тыс. 700 доз вакцины производства Pfizer.
6 апреля Министерство здравоохранения заключило рамочный договор с компанией Pfizer о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Они будут поставлены в течение 2021 года.
*** COVAX - это глобальная инициатива, цель которой - ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.
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