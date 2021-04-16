31 марта заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что первую партию вакцины Pfizer в 117 тыс. доз используют для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала этих учреждений.

До конца июня в рамках инициативы COVAX в Украину должно поступить еще 947 тыс. 700 доз вакцины производства Pfizer.

6 апреля Министерство здравоохранения заключило рамочный договор с компанией Pfizer о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Они будут поставлены в течение 2021 года.

*** COVAX - это глобальная инициатива, цель которой - ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.