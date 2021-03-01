Главу Минздрава планируют пригласить на Час вопросов к правительству.

Народные депутаты Украины предлагают пригласить на Час вопросов к правительству в парламенте министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Я прошу и требую немедленного отчета министра здравоохранения Максима Степанова на Часе вопросов к правительству. Он должен четко пояснить людям, какого качества вакцину он привез, сколько она стоит, закупалась она напрямую или через посредников», - сказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

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Также, добавила она, Степанов должен доложить, какая доказанная эффективность этой вакцины в процентах.

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко также высказался за необходимость заслушать на Часе правительства Степанова относительно «актуального состояния эпидемии и вакцинации».

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Автор: Татьяна Поляковская