Народные депутаты Украины предлагают пригласить на Час вопросов к правительству в парламенте министра здравоохранения Максима Степанова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
«Я прошу и требую немедленного отчета министра здравоохранения Максима Степанова на Часе вопросов к правительству. Он должен четко пояснить людям, какого качества вакцину он привез, сколько она стоит, закупалась она напрямую или через посредников», - сказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
Читайте такжеСтало известно, в каком регионе сделали наибольше количество прививок от коронавируса
Также, добавила она, Степанов должен доложить, какая доказанная эффективность этой вакцины в процентах.
В свою очередь, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко также высказался за необходимость заслушать на Часе правительства Степанова относительно «актуального состояния эпидемии и вакцинации».
Вакцинация от коронавируса в Украине: другие новости
- Вакцинация от COVID-19: в Украине прививки делают 33 бригады, больше вакцинируют женщин (видео)
- Медики утверждают, что им приходится выбрасывать часть доз вакцины от COVID-19
- За 4 дня в Украине сделано более трех тысяч прививок от COVID-19
- Вакцины, которыми прививают украинцев от коронавируса, безопасны и эффективны - Минздрав
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram