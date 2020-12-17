Премьер рассказал о переговорах по вопросу поставок вакцин.

Украина должна получить первую партию вакцин от коронавируса в марте следующего года.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, пишет НВ.

"В марте мы уже получим, согласно контракту COVAX, первый миллион вакцин. И дальше, в следующем году, вакцина будет в Украине", - сказал он.

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Шмыгаль добавил, что сейчас продолжаются переговоры с компаниями-производителями и лидерами стран по вопросам вакцины.

"Премьер-министр и глава государства ведет переговоры по вакцине на уровне лидеров стран, а глава Минздрава ведет переговоры с компаниями. Уже определенные договоренности есть, но конечно вакцину нужно получить как можно раньше, чтобы мы могли, как и все остальные страны, вакцинировать сперва медиков", - подытожил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

15 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.

Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

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Автор: Юрий Годован