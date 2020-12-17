Украина должна получить первую партию вакцин от коронавируса в марте следующего года.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, пишет НВ.
"В марте мы уже получим, согласно контракту COVAX, первый миллион вакцин. И дальше, в следующем году, вакцина будет в Украине", - сказал он.
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Шмыгаль добавил, что сейчас продолжаются переговоры с компаниями-производителями и лидерами стран по вопросам вакцины.
"Премьер-министр и глава государства ведет переговоры по вакцине на уровне лидеров стран, а глава Минздрава ведет переговоры с компаниями. Уже определенные договоренности есть, но конечно вакцину нужно получить как можно раньше, чтобы мы могли, как и все остальные страны, вакцинировать сперва медиков", - подытожил он.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- 15 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. Первоначально будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
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