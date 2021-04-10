Вероятно, вакцинация препаратом Coronavac начнется уже со следующей недели.

Еще одна вакцина от COVID-19 прошла лабораторный контроль в Украине. Вакцина Coronavac китайского производства сегодня получила положительные заключения от государственного экспертного центра Минздрава по контролю иммуно-биологических препаратов.

Читайте такжеЛяшко рассказал, когда вакцина Pfizer будет в Украине и кто первый получит прививкуКак сообщает ТСН, лаборатория отбирает образцы из разных серий и тестирует их на качество по международным стандартам. Проверка подтвердила все заявленные производителем данные.

Уже сегодня все 215 тыс. доз компания "Лекхим", которая ввозила вакцину, передала государственному предприятию "Медицинские закупки". Скорее всего, вакцинация Coronavac начнется уже на следующей неделе.

Как распределят Coronavaс:

люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает;

люди, которые будут работать на ВНО-2021;

олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на Олимпийских Играх 2021 года;

полицейские.

Всего Украина должна получить почти 2 млн доз этой вакцины.

Вакцина Coronavac: что известно

Активно Coronavac использовался в Турции. Страна закупила 50 млн доз. А прививки ею сделали президент Турции Эрдоган и Вселенский Патриарх Варфоломей. Исследования показали, что она позволяет избежать сложных форм COVID-19 и имеет достаточно высокую эффективность.

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Автор: Ирина Погорелая