В Минздраве рассказали, что не выступают за продление январского локдауна.

Платная вакцинация от коронавируса может начаться в Украине не раньше второй половины текущего года.

Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук по итогам встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым, пишет Телеграм-канал "Коронавирус в регионах".

Депутат также уточнила, сколько такая процедура может стоить.

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"Мы также спрашивали [министра Степанова], будут ли делаться прививки на коммерческой основе. Есть молодые люди, которые могут себе позволить заплатить 700 гривень за прививки... Это, очевидно, уже будет физически доступно во втором полугодии", - пояснила она.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook по результатам этой же онлайн-встречи со Степановым сообщил, что Минздрав не планирует продлевать локдаун после 25 января.

По его словам, министерство пока не проводило анализ эффективности более жестких карантинных ограничений, которые начали действовать с 8 января.

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"Министр пообещал публично отчитаться о результатах после 24 января. На мой взгляд, это важно. Но настаивать на продлении ограничений Минздрав не планирует. С 25 января страна вернется к адаптивному карантину",- добавил Радуцкий.

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелых больных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.

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Авторы: Константин Гончаров, Юрий Годован