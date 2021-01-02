В Верховной раде сомневаются в регистрации российской вакцины "Спутник V" в Украине.

Харьковская компания "Биолек" якобы подала на регистрацию в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба партии.

Читайте такжеШмыгаль объяснил, почему Украина не будет покупать у РФ вакцину от COVID-19Указано, что заявление компания подала еще 30 декабря в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава.

"Разработчик вакцины - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для ее производства", - гласит сообщение.

"Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от 3 до 6 месяцев", – отметил Медведчук.

Харьковское фармацевтическое предприятие «Биолик» подало документы на регистрацию в Украине российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, адресованной Министерству здравоохранения Украины, обнародованном в Telegram-канале сообщества харьковских журналистов «Веха».

В то же время пресс-служба компании пока не подтвердила эту информацию.

Ранее на сайте компании сообщалось, что «Биолик» пока не освоил производство российской вакцины «Спутник V». При этом компания отметила, что имеет технические возможности для производства вакцины от коронавируса.

Регистрация вакцины "Спутник V" в Украине: реакция Верховной Рады

В Верховной раде сомневаются в регистрации российской вакцины "Спутник V" в Украине. Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ему пока ничего неизвестно о такой заявке.

Об этом парламентарий рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", - прокомментировал Радуцкий.

Российская вакцина от коронавируса: что известно

В России вакцину против COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Однако до сих пор она не прошла все этапы клинических испытаний. Следовательно, в мире она не признана как эффективная.

Прививки препаратом в РФ начали с 5 декабря. После начала вакцинации граждане заявляли о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже писали заявления об увольнении.

В России заявили о намерении провести испытания "Спутника V" на детях и беременных женщинах примерно через 1,5 месяца.

При этом ученые в мире обеспокоены, что использование этой вакцины против COVID-19 до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию и появление нового коронавируса.

РФ в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

По данным СМИ, российскую вакцину уже поставили в Венгрию, Венесуэлу, также планируют поставлять в Индию, Грецию, Сербию, Саудовскую Аравию, Филиппины и ряд других стран.

В декабре министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина не будет закупать российскую вакцину, потому что она не прошла третью стадию клинических испытаний.

Справка УНИАН. Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что фармацевтическую компания "Биолек" связывают с Раисой Богатыревой – экс-министром здравоохранения времен президентства Виктора Януковича.

Ранее россияне заявляли, что фармацевтическая компания в Харькове якобы уже "наладила выпуск готовой формы" для производства вакцины, однако в "Биолек" опровергли эту информацию.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Анна Нагорная