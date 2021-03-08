Также медики заявили о безопасности встреч в закрытых помещениях вакцинированных лиц с невакцинированными, если последние не входят в группу риска.

Центр по контролю и предотвращению болезней США (CDC) обнародовал новые рекомендации, согласно которым полностью вакцинированные люди могут собираться вместе в закрытых помещениях небольшими группами без дополнительных мер безопасности.

Читайте такжеВ Германии ослабили карантинные ограниченияОб этом сообщает "Голос Америки".

Также медики заявили о безопасности встреч в закрытых помещениях вакцинированных лиц с невакцинированными, если последние не входят в группу риска. Речь идет об отмене масок и социальной дистанции для детей и внуков, которые готовы проведать вакцинированных дедушек и бабушек.

В то же время, в CDC не исключили возможности, что даже после прививки можно быть носителем коронавируса без видимых симптомов. Поэтому медики рекомендуют и в дальнейшем носить маски и придерживаться социальной дистанции в общественных местах даже тем, кто уже вакцинировался.

Ранее губернаторы двух американских штатов, Техаса и Миссисипи, отменили требование носить маски и полностью сняли ограничения на работу бизнеса. Однако в CDC раскритиковали такое решение и заявили, что это может нивелировать все усилия по сдерживанию распространения коронавируса в стране.

В США более 50 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 30 млн человек уже вакцинированы двумя дозами. Ежедневно в стране вакцинируют два миллиона человек.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Джо Байден заявил, что к концу мая в стране будет достаточно вакцин, чтобы сделать прививку каждому взрослому человеку.

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Автор: Тамара Отовская