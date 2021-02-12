Смерть происходит в основном в короткий промежуток времени после введения вакцины, но это другой случай.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США расследует смерть мужчины. По одной из версий медиков, причиной смерти могла стать вакцина от коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

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Мужчина проживал в пансионе для пожилых людей и имел сопутствующие заболевания. Американец скончался через несколько недель после получения первой дозы вакцины.

Главный врач штата Гари Энтони объяснил, что летальные исходы преимущественно регистрируют в относительно короткий промежуток времени после прививки, они связаны с анафилаксией. Поэтому этим случаем и заинтересовались.

Он отметил, что гражданам из групп риска с хроническими болезнями надо обязательно консультироваться с врачами и ответственными за предоставление вакцин лицами.

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Автор: УНИАН