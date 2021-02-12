Центр по контролю и профилактике заболеваний США расследует смерть мужчины. По одной из версий медиков, причиной смерти могла стать вакцина от коронавируса.
Об этом сообщает CNBC.
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Мужчина проживал в пансионе для пожилых людей и имел сопутствующие заболевания. Американец скончался через несколько недель после получения первой дозы вакцины.
Главный врач штата Гари Энтони объяснил, что летальные исходы преимущественно регистрируют в относительно короткий промежуток времени после прививки, они связаны с анафилаксией. Поэтому этим случаем и заинтересовались.
Он отметил, что гражданам из групп риска с хроническими болезнями надо обязательно консультироваться с врачами и ответственными за предоставление вакцин лицами.
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