В Министерстве здравоохранения Украины опровергли фейк о том, что через вакцинацию можно заразиться COVID-19
Читайте такжеВ США привитым от COVID-19 разрешили общаться без масок и социальной дистанцииСоответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.
"Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, потому что ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что вакцины "учат" иммунную систему человека распознавать и бороться с коронавирусом.
Иногда этот процесс может вызывать такие симптомы как лихорадка. В Минздраве уверяют, что они являются признаком того, что организм создает защиту от вируса.
"Если вскоре после вакцинации вы все же получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы, но не знали об этом", - отмечают в ведомстве.
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