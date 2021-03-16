Минздрав проведет расследование по утилизации вакцин.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине было утилизировано 199 доз вакцины AstraZeneca (CoviShield).

Читайте такжеЭксперты ВОЗ 16 марта обсудят безопасность вакцины AstraZenecaОб этом в эфире программы "Обратный отсчет" заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Суспільне.

По ее словам, было утилизировано 199 неиспользованных доз из 500 тысяч, которые завезли в Украину.

"Всегда есть разливы вакцин. Это корь или это любая вакцина. И в этой ситуации это также могут быть разливы. И это предусмотрено инструкциями. Второе - есть четкая норма Министерства здравоохранения: дозы избыточные предложить другим. Значит в каждом конкретном случае Минздрав проведет расследование, почему так произошло", - заявила Микичак.

Она отметила, что по состоянию на утро 15 марта прививки получили 53 155 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

На сегодня более 258,6 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19. Больше всего на вакцинацию записалось граждан в возрасте от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди в возрасте 80 и более лет.

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Автор: Людмила Жерновская