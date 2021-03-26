Кулеба подтвердил, что критика вакцины CoviShield является необоснованной.

Есть основания полагать, что в разных странах мира ведется целенаправленная информационная атака на вакцину CoviShield, произведенную по лицензии AstraZeneca в Индии в Институте сыворотки крови, которой прививают, в том числе, и в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.

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Кулеба прокомментировал заявление председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого о том, что МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов. «Я никогда не комментировал содержание, наличие или отсутствие дипломатической переписки между Украиной и другими государствами. По определению дипломатическая переписка является частной, поэтому какие письма мы получим, какие нет, и что в них записано, должно оставаться между нами, если страны не договариваются о том, что эта переписка может стать публичной», - сказал он.

Также Кулеба подтвердил, что критика вакцины CoviShield является необоснованной.

«Мы анализировали волны обвинений в адрес этой вакцины, и в принципе, есть основания полагать, что ведется целенаправленная информационная атака именно на вакцину CoviShield, осуществляемая в разных странах мира», - отметил он.

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Прививки в Украине делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

19 марта Степанов заявил, что полтора миллиона доз CoviShield (AstraZeneca) ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, Институт сыворотки крови). Ожидается только разрешение правительства Индии.

24 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) в Украину может быть отложена на определенный срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемой в Украину.

Позже стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) через внутренний спрос.

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Автор: Константин Гончаров