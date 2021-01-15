Предполагается, что на эту программу будет потрачено от 65 до 170 млн лари.

В Грузии планируют вакцинировать от коронавируса не менее 60% населения для того, чтобы выработать коллективный иммунитет.

Читайте такжеГрузия "категорически" отказывается от китайской вакцины, которую заказала себе УкраинаОб этом сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, передает «Грузия. Online».

«Внедрение противовирусных препаратов, наряду с вакцинами, также будет важным для достижения коллективного иммунитета», - отметил он.

Гамкрелидзе также сообщил, что правительство рассчитало все расходы, которые потребуются для вакцинации 60% населения, включая стоимость вакцин и логистические расходы. Предполагается, что на эту программу будет потрачено от 65 до 170 млн лари.

По словам главы NCDC, Грузия изначально получит достаточно вакцины с платформы COVAX, чтобы вакцинировать 20% населения (1,4 млн доз на 700 тыс. человек).

Гамкрелидзе также рассказал, что правительство Грузии ведет прямые переговоры с производителями вакцин, чтобы получить вакцины напрямую.

«Я очень хочу, чтобы 60% населения было привито до конца года. Это будет сложно, но возможно», - подчеркнул глава NCDC.

В Грузии с начала пандемии СOVID-19 подтвержден в более 245 тыс. человек, умерли - 2 тыс. 893.

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Автор: Тамара Отовская