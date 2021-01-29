Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить условное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 AstraZeneca для предотвращения коронавирусной болезни у людей в возрасте старше 18 лет.

Читайте такжеAstraZeneca отстает от графика производства вакцины от коронавируса на два месяцаОб одобрении вакцины сообщили на сайте EMA.

"EMA рекомендует предоставить условное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 AstraZeneca для предотвращения коронавирусной болезни у людей в возрасте старше 18 лет", - заявили в агентстве.

Это третья вакцина от COVID-19, которая была рекомендована EMA. "Комитет по лекарственным средствам для человека EMA подробно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и рекомендует консенсусом официально условное разрешение на продажу, которое выдается Европейской комиссией", - говорится в сообщении.

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Автор: Леся Лещенко