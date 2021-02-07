Сегодня в департамент здоровья Эстонии прибыла первая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19, в которой содержится 7 200 доз.
Об этом сообщает ERR.
Читайте такжеКитай одобрил вакцину от коронавируса, которую заказала УкраинаВ течение февраля в Эстонию будет доставлено около 40 500 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. На сегодняшний день в Эстонии вакцинировано 35 905 человек, из которых 17 519 получили обе дозы вакцины. Всего было сделано 53 424 прививки.
«Прибытие вакцины AstraZeneca от COVID-19 в Эстонию позволит предложить вакцинацию большему количеству жителей страны. Благодаря первой поставке вакцины AstraZeneca мы можем предоставить вакцину центрам семейных врачей и начать вакцинацию людей в возрасте до 70 лет, которые работают на передовой линии в социальной и образовательной сферах, а также в сфере внутренней безопасности и подвергаются повышенному риску заражения», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
В рамках договора о предварительной закупке AstraZeneca, заключенного в рамках совместных закупок Европейского Союза, для Эстонии предусмотрено 1 330 000 доз вакцины для вакцинации 665 000 человек.
Согласно последней информации, в течение февраля и первой недели марта в Эстонию должно прибыть в общей сложности почти 75 000 доз вакцины AstraZeneca.
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