Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель констатировал, что в мире возникла так называемая "дипломатия вакцин".

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается дискредитировать вакцины производства западных компаний для продвижения собственных медицинских препаратов.

Читайте такжеСтепанов объяснил, почему многие медики отказываются вакцинироваться от коронавирусаОб этом Боррель сказал на заседании специального комитета Европейского парламента по иностранному влиянию на все демократические процессы в Евросоюзе.

В частности, как заявил высокий представитель ЕС, такие страны, как Россия "распространяют и усиливают ложную или обманчивую информацию с намерением подорвать доверие, опорочить наши демократические устои и ослабить наши международные альянсы".

В то же время Боррель заявил, что такие страны, как Китай "искажают информацию, подавляют независимые и критические голоса", а также "ограничивают пространство для свободных и открытых дебатов".

По его словам, такие информационные кампании особенно наносят ущерб во время пандемии, поскольку из-за них жизнь многих людей подвергается опасности.

"Вакцины против COVID-19 и так называемая "дипломатия вакцин" недавно были в центре внимания, когда некоторые страны, особенно, опять же, Россия, или пытаются дискредитировать западные вакцины и производителей вакцин, одновременно продвигая собственные вакцины или предлагая ее по льготным ценам в третьих странах для получения геополитических рычагов", - подчеркнул Боррель.

В частности, он привел пример, что прокремлевские СМИ подробно сообщали о возможных побочных эффектах после прививок вакциной производства Pfizer/BioNTech, а также о смертельных случаях после ее применения.

Что известно о российской вакцине от коронавируса

Вавгусте 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

По данным российских властей, вакцина «Спутник V» вскоре будет зарегистрирована в более чем 25 странах. В начале февраля 2021 года правительство Украины запретило регистрацию вакцин от COVID-19 производства России.

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Автор: Виталий Саенко