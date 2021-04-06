Ранее EMA рекомендовало вакцину Astrazeneca как безопасную и указывало на отсутствие доказательств связи между вакциной и возникновением тромбов.

Представитель Европейского медицинского агентства (EMA) заявил о связи между вакциной Astrazeneca и возникновением тромбов у отдельных вакцинированных людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

"На мой взгляд, сейчас мы можем это сказать, есть очевидная связь с вакциной. Но что вызывает такую ​​реакцию, мы еще не знаем. Эти церебральные тромбозы с недостаточностью тромбоцитов, пожалуй, являются основным фактором, требующим исследования. В итоге в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит", - сказал глава отдела вакцинации EMA Марко Кавалери.

По его словам, среди вакцинированных молодых людей больше случаев церебрального тромбоза с дефицитом тромбоцитов, чем ожидали в ЕМА.

"Наш процесс оценки еще далек от завершения. Дело в том, что на этой неделе мы начнем давать некоторые предварительные определения, но вряд ли у нас получится указать возрастные ограничения, как это сделали разные страны. По той простой причине, что мы являемся регулирующим органом и должны иметь очень точные данные о соотношении риска и пользы", - сказал Кавалери.

Ранее EMA рекомендовало вакцину Astrazeneca как безопасную и указывало на отсутствие доказательств связи между вакциной и возникновением тромбов.

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"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить, насколько этот синдром вызван вакциной", - добавил Кавалери.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

Внутри марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.

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Автор: Александр Топчий