Представитель Европейского медицинского агентства (EMA) заявил о связи между вакциной Astrazeneca и возникновением тромбов у отдельных вакцинированных людей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.
"На мой взгляд, сейчас мы можем это сказать, есть очевидная связь с вакциной. Но что вызывает такую реакцию, мы еще не знаем. Эти церебральные тромбозы с недостаточностью тромбоцитов, пожалуй, являются основным фактором, требующим исследования. В итоге в ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит", - сказал глава отдела вакцинации EMA Марко Кавалери.
По его словам, среди вакцинированных молодых людей больше случаев церебрального тромбоза с дефицитом тромбоцитов, чем ожидали в ЕМА.
"Наш процесс оценки еще далек от завершения. Дело в том, что на этой неделе мы начнем давать некоторые предварительные определения, но вряд ли у нас получится указать возрастные ограничения, как это сделали разные страны. По той простой причине, что мы являемся регулирующим органом и должны иметь очень точные данные о соотношении риска и пользы", - сказал Кавалери.
Ранее EMA рекомендовало вакцину Astrazeneca как безопасную и указывало на отсутствие доказательств связи между вакциной и возникновением тромбов.
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"Мы пытаемся получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить, насколько этот синдром вызван вакциной", - добавил Кавалери.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.
- В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
- В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.
- Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.
- Внутри марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.
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