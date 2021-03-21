Механизм по пожертвованию вакцин напрямую другим странам может запуститься тогда, когда ситуация улучшится в самом ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сейчас не видит возможности для Евросоюза напрямую жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам.

Читайте такжеВ Украине от коронавируса вакцинировались 108 тысяч человекОб этом она сказала в интервью немецкой Funke Media Gruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

"Сейчас есть чрезвычайное давление в странах-членах, чтобы они сами получили вакцины", - сказала она.

Также Урсула фон дер Ляен напомнила о финансовой поддержке со стороны ЕС международной инициативы COVAX, которая предоставляет доступ к вакцинам для бедных стран.

"ЕС инвестировал в эту инициативу 2,2 миллиарда евро. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцин в 52 страны", - отметила она.

По ее словам, механизм по пожертвованию вакцин напрямую другим странам запустится тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в самом ЕС.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайского производителя Sinovac, вакцин американской компании Novavax, Pfizer и др.

К концу марта – началу апреля в раках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Также ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

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Автор: Людмила Жерновская