Первую дозу вакцины уже ввели четырем миллионам британцев.

Великобритания начала вакцинировать своих граждан старше 70 лет от коронавируса.

Вакцину также начали вводить клинически уязвимым пациентами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Таким образом был расширен круг лиц, которым проводят вакцинацию в первую очередь. Ранее в приоритетную группу входили лишь лица от 80 лет, жители и персонал дома престарелых и медики. Сейчас же возрастная планка была уменьшена.

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К клинически уязвимым лицам относятся, в частности, больные с онкологией.

Первую дозу вакцины от коронавируса в Великобритании уже получили более 4 млн граждан. Это делают, в частности, в соборах, на фудкортах и в других общественных местах.

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Автор: Юрий Годован