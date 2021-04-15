Тот факт, что вакцинация происходит лишь в медицинских учреждениях, несет за собой дополнительные риски, отметила инфекционист.

В Украине люди, которые хотят вакцинироваться, устраивают охоту на остаточные дозы.

Читайте такжеУкраинцы высказались о запрете российской вакцины в странеОб этом рассказала инфекционистка, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавина в эфире «Завтрака с 1+1».

По ее словам, общество раскололось на тех, кто не хочет вакцинироваться вообще, тех, кто сомневается, ждет другой вакцины, и на группу людей, которые готовы уже прививаться.

«Люди устраивают охоту на остаточные дозы. Они звонят своему семейному врачу, говорят что хочу. И даже есть люди, которые едут к местам вакцинации и ждут этой остаточной дозы. Но такое происходило во всех странах, потому что везде были приоритетные группы», - рассказала Булавина.

Тот факт, что вакцинация происходит лишь в медицинских учреждениях, несет за собой дополнительные риски, отметила эксперт.

«Моя мечта - хочу увидеть как на стадион «Олимпийский» заедут на машине с одной стороны и их там вакцинируют. Я не понимаю, почему мы хотя бы не готовимся к этому. Ведь в мире есть такое, и сейчас используют и соборы, и помещения для голосования, и спортзалы, чтобы мы не забрали это все из медицинских учреждений. Есть много жалоб, есть фото из тесных помещений, где это все происходит. Надеюсь, что когда будет больше вакцин, такое устроят», - отметила она.

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Автор: Людмила Жерновская