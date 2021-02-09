Ожидается, что Украина получит больше всего вакцины производства AstraZeneca.

Украинцы во время массовой вакцинации не смогут выбирать конкретный вид вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24".

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"Скорее всего, нет, потому что в зависимости от того, какая вакцина когда приходит в страну, формируется перечень группы риска, которая будет вакцинироваться на так называемой платформе. Платформа — это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины путем использования единого подхода, то есть или мобильная бригада, или стационарный пункт прививки", - сказал он.

По словам Кузина, Украина получит больше всего вакцины AstraZeneca - от 2 до 3,7 млн доз. "Те группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только ею", - уточнил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Уже за неделю.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тысяч доз вакцины.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Юрий Годован