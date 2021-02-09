Украинцы во время массовой вакцинации не смогут выбирать конкретный вид вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24".
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"Скорее всего, нет, потому что в зависимости от того, какая вакцина когда приходит в страну, формируется перечень группы риска, которая будет вакцинироваться на так называемой платформе. Платформа — это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины путем использования единого подхода, то есть или мобильная бригада, или стационарный пункт прививки", - сказал он.
По словам Кузина, Украина получит больше всего вакцины AstraZeneca - от 2 до 3,7 млн доз. "Те группы, которые подпадут под AstraZeneca, будут вакцинироваться только ею", - уточнил он.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Уже за неделю.
- 30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.
- 30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тысяч доз вакцины.
- Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.
- 5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.
- В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.
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