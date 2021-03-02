Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках первого этапа доставки вакцин от коронавируса через инициативу COVAX до конца весны предоставит Украине более 1,7 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca/Oxford.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько будут платить медикам в командах вакцинацииОб этом говорится в пресс-релизе GAVI от 2 марта.
В частности, в трехмесячный период, вплоть до мая, ожидается, что в Украину, благодаря глобальной инициативе COVAX, прибудет 1 млн 776 тыс. доз вакцины AstraZeneca (AZ)/Oxford.
Также в первом квартале 2021 года ожидается прибытие 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.
Вакцинация в Украине
- Ранее в Минздраве заявляли, что в течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.
- 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название CoviShield).
- 23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".
- 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19.
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