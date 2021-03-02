Также в первом квартале 2021 года ожидается прибытие в страну 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) в рамках первого этапа доставки вакцин от коронавируса через инициативу COVAX до конца весны предоставит Украине более 1,7 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca/Oxford.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько будут платить медикам в командах вакцинацииОб этом говорится в пресс-релизе GAVI от 2 марта.

В частности, в трехмесячный период, вплоть до мая, ожидается, что в Украину, благодаря глобальной инициативе COVAX, прибудет 1 млн 776 тыс. доз вакцины AstraZeneca (AZ)/Oxford.

Также в первом квартале 2021 года ожидается прибытие 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Вакцинация в Украине

Ранее в Минздраве заявляли, что в течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название CoviShield).

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко