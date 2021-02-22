Поставка запланирована с июля 2021 года.

Украина завершила переговоры об увеличении поставок американской вакцины NovaVax и договорилась о 5 млн дополнительных доз.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Еще одна позитивная новость из индийского Пуне от крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, общий объем вакцины NovaVax, который ожидается в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Ее поставка запланирована с июля 2021 года.

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Автор: Леся Лещенко