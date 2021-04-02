В офисе президента заявили, что вакцинация населения от коронавируса является вопросом прежде всего местных властей.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уверяет, что темпы вакцинации в Украине будут только ускоряться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Относительно вакцинации мы действительно ускорили темпы. Еще три недели тому назад у нас было около тысячи или двух тысяч вакцинаций в сутки. Сейчас - это около 20 тысяч вакцинаций", - сказал он.

По словам Тимошенко, Украина ожидает поставки вакцин от коронавируса.

"Были с этим некоторые трудности в связи с различными международными событиями, но мы ожидаем (поставку - УНИАН) и знаем графики. Вакцинация не останавливается, и мы будем только ускорять темпы", - подчеркнул представитель ОП.

Читайте такжеВ Израиле после вакцинации закрывают COVID-отделения: некого лечить

При этом он добавил, что вопрос вакцинации населения от COVID-19 - "это задача сегодня прежде всего местных властей".

Вакцинация в Украине

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

С начала вакцинальной кампании прививались 267 тыс. 833 человека, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 393 тыс. 078 людей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров