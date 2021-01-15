В команде президента Украины Владимира Зеленского недовольны переговорным процессом министра здравоохранения Максима Степанова по поводу вакцин от коронавируса. В этот процесс активно включился офис президента.
Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источник.
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Собеседник издания сообщил, что компании Pfizer и Moderna восемь месяцев ждали каких-либо запросов от Минздрава.
"С AstraZeneka есть другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это усложняет переговоры из-за политической составляющей", - сказал источник.
Сейчас ОП подключился к процессу переговоров, всем украинским послам поручили вести переговоры.
"Также сейчас есть надежда, что с нами поделится ЕС, как это сделала Румыния, поделившись препаратами с Молдовой", - добавил источник.
Профильный заместитель главы Офиса президента Юлия Соколовская подтвердила изданию, что вопросом поставки вакцины в Украину занимаются на разных уровнях, в том числе и в ОП.
Такие разговоры велись с президентами Франции, Литвы и Португалии. К переговорному процессу также привлечены вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и украинские посольства, добавила Соколовская.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- 30 декабря 2020 года в ОП сообщили, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 млн 900 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
- Украина будет закупать вакцину от коронавируса через британского посредника Crown Agents.
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