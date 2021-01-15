Собеседник издания сообщил, что компании Pfizer и Moderna восемь месяцев ждали каких-либо запросов от Минздрава.

В команде президента Украины Владимира Зеленского недовольны переговорным процессом министра здравоохранения Максима Степанова по поводу вакцин от коронавируса. В этот процесс активно включился офис президента.

Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источник.

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Собеседник издания сообщил, что компании Pfizer и Moderna восемь месяцев ждали каких-либо запросов от Минздрава.

"С AstraZeneka есть другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это усложняет переговоры из-за политической составляющей", - сказал источник.

Сейчас ОП подключился к процессу переговоров, всем украинским послам поручили вести переговоры.

"Также сейчас есть надежда, что с нами поделится ЕС, как это сделала Румыния, поделившись препаратами с Молдовой", - добавил источник.

Профильный заместитель главы Офиса президента Юлия Соколовская подтвердила изданию, что вопросом поставки вакцины в Украину занимаются на разных уровнях, в том числе и в ОП.

Такие разговоры велись с президентами Франции, Литвы и Португалии. К переговорному процессу также привлечены вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и украинские посольства, добавила Соколовская.

Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?

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В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных

Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.

30 декабря 2020 года в ОП сообщили, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке 1 млн 900 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.

Украина будет закупать вакцину от коронавируса через британского посредника Crown Agents.

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Автор: Андрей Василюк