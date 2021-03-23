Чаще всего украинцы записывались на вакцинацию в приложении «Дія».

Более 300 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія», на одноименном портале государственных услуг и через контакт-центр Министерства здравоохранения, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своем сайте.

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«На сегодня 326 тыс. 336 украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию», - сказано в сообщении.

В частности, 275 тыс. 356 украинцев записались в мобильном приложении, 25 тыс. 947 – на портале и 25 тыс. 33 – через контакт-центр Минздрава.

Что известно об электронной очереди

1 марта мобильное приложение «Дія» и одноименный портал госуслуг открыли запись в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19.

Согласно внутреннему алгоритму записи, сначала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua или в приложении, после чего в разделе «Услуги» выбрать пункт «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19».

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Автор: Павел Степанец