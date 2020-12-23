Первые вакцины могут появиться в Украине уже в начале февраля 2021 года.

Центр общественного здоровья обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса. Документ пока официально не утвержден, но прививки будут делать в четыре этапа: с января по апрель 2021 года; с апреля по июнь и с июня по сентябрь и с сентября по март 2022 года.

Читайте такжеУкраина начала переговоры с Евросоюзом для получения вакцины от COVID-19Об этом в эфире Завтрака с 1+1 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что Центр общественного здоровья не утверждает план вакцинации, а только участвует в разработке документа. Сам план утверждает Министерство здравоохранения.

"Относительно этапов вакцинации, то многое будет зависеть от того, когда именно и в каком объеме мы начнем получать вакцину. Сейчас мы на завершающей стадии переговоров. Пока четко известно, что в рамках механизма "Ковакс" мы получим вакцину в конце первого - начале второго квартала. Это 8 млн доз. Первый транш составит 1,2 млн доз", - говорит Степанов.

По его словам, первые вакцины могут появиться в Украине уже в начале февраля 2021 года. "Для того, чтобы начать вакцинацию первоочередных категорий граждан. Первый этап - это медицинские работники, которые работают в больницах, где принимают больных коронавирусом; военнослужащие и люди, находящиеся в специализированных учреждениях - уязвимая категория населения", - говорит Степанов.

Министр прогнозирует, что на украинском коммерческом рынке (в аптеках) вакцина от коронавируса не появится в ближайшие месяцы. "Очень большой спрос у компаний-производителей", - сказал глава Минздрава.

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Автор: УНИАН