Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сложности возникают из-за того, что определенные производители не завершили проведение третьей стадии клинических исследований.

Трудности с получением вакцин против COVID-19 возникают в связи с тем, что определенные производители не завершили проведение третьей стадии клинических исследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав продолжает плановую деятельность по получению дополнительных партий вакцин, согласно заключенным контрактам и посредством глобальной инициативы COVAX.

"Возникают определенные трудности в получении этих партий вакцин. Эти трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру. Это происходит в связи с тем, что мощности наших фармпроизводителей, мировых фармпроизводителей, которые, разрабатывая вакцину, делали это достаточно быстро, и все стадии, третья стадия клинических исследований так, как это предполагалось в обычных условиях, она еще не завершена, то есть она еще продолжается", - пояснил Степанов.

Поставки вакцин в Украину: что известно

19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцины CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайского производителя Sinovac, вакцины американской компании Novavax, Pfizer и др.

К концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Также ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения по поставкам вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями, и три вакцины уже зарегистрированы в нашем государстве.

Новости Украины и мира на утро 22 марта

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Автор: Леся Лещенко