104-летняя жительница Бухареста получила вторую дозу вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNtech.
Читайте такжеУкраинцы от коронавируса лечатся ветеринарным препаратом: врач рассказала об опасностиОб этом пишет Realitatea PLUS.
Зои Балтаг пришла в центр вакцинации в сопровождении племянницы и правнука.
Она рассказала журналистам, что секрет долголетия - это строгий график, семейное понимание и скромный образ жизни.
Вакцинироваться ее убедила племянница, которая является врачом по специальности. Женщина призналась, что у нее не было побочных эффектов после первой дозы.
"Нет, у меня ничего не было. Я даже не чувствую, что получила вакцину!"- отметила она.
Представители мэрии вручили ей награду "за мужество противостоять пандемии путем вакцинации, подавая таким образом пример молодым поколениям".
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