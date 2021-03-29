Зои Балтаг пришла в центр вакцинации в сопровождении племянницы и правнука.

104-летняя жительница Бухареста получила вторую дозу вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNtech.

Читайте такжеУкраинцы от коронавируса лечатся ветеринарным препаратом: врач рассказала об опасностиОб этом пишет Realitatea PLUS.

Зои Балтаг пришла в центр вакцинации в сопровождении племянницы и правнука.

Она рассказала журналистам, что секрет долголетия - это строгий график, семейное понимание и скромный образ жизни.

Вакцинироваться ее убедила племянница, которая является врачом по специальности. Женщина призналась, что у нее не было побочных эффектов после первой дозы.

"Нет, у меня ничего не было. Я даже не чувствую, что получила вакцину!"- отметила она.

Представители мэрии вручили ей награду "за мужество противостоять пандемии путем вакцинации, подавая таким образом пример молодым поколениям".

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Автор: Людмила Жерновская