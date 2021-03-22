По ее словам, в Европе вакцинировано 17 млн человек и только у около 40 человек обнаружены тромбы.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что побочные эффекты от вакцины CoviShield наблюдаются у 0,5% привитых украинцев.

Читайте такжеВ ЕС пока не готовы делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странамиОб этом она сказала в эфире программы "Взгляд с Банковой".

По ее словам, в Европе вакцинировано 17 млн человек и только у около 40 человек обнаружены тромбы.

"Около 40 случаев тромбоза после 17 млн прививок - это совсем не закономерность. Температура, слабость - вот это побочные эффекты, совсем несложные и не длительные. Их в Украине только 0,5%, все - в легкой форме", - сказала Мендель.

По мнению пресс-секретаря, "атака" на AstraZeneca началась с первой регистрации вакцины.

"Среди всех информационных войн в отношении производителей вакцин от COVID-19, которые пользуются наибольшим спросом в мире, препарату AstraZeneca, наверное, досталось больше всего", - отметила она.

Вакцинация AstraZeneca в ЕС

В ЕС разрешили использовать вакцины против COVID-19 четырех компаний: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Массовая вакцинация населения стран-членов ЕС стартовала в конце декабря 2020 года.

Недавно ряд европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях образования тромбов у неподтвержденного количества вакцинированных лиц.

18 марта Европейская медицинская ассоциация (ЕМА), которая отвечает за оценку и надзор за лекарственными средствами в странах-членах ЕС, не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca вызывает серьезные последствия для здоровья людей в виде тромбоза.

19 марта в Германии, Италии, Латвии, Литве и на Кипре возобновили вакцинацию против COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Также эту вакцину продолжат использовать во Франции, Испании и Нидерландах.

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Автор: Людмила Жерновская