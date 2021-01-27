В целом США закупят 600 млн доз вакцин, которых хватит для вакцинации 300 млн человек.

Президент США Джо Байден сообщил, что власти закупят еще 200 млн доз вакцины Pfizer и Moderna летом этого года. Таким образом, общее количество составит 600 млн.

Читайте такжеВ Белом доме назвали процесс вакцинации от коронавируса в США хаотичнымОбе вакцины требуют применения двух доз, чтобы обезопасить человека от коронавируса. Поэтому 600 млн доз хватит на 300 млн человек. Население США составляет около 325 млн.

«Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 300 млн американцев и победить пандемию»,— сказал Байден во время выступления в Белом доме, передает kommersant со ссылкой на NBC.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что национализм в сфере распространения вакцин может обойтись мировой экономике в $9,2 трлн. По его словам, пока богатые страны уже вовсю проводят вакцинацию, наименее развитые страны мира «наблюдают и ждут».

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Автор: УНИАН