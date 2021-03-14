Президент Байден пообещал рассмотреть такую ​​возможность после завершения кампании по вакцинации в Соединенных Штатах.

Международные организации и некоторые американские чиновники призывают Соединенные Штаты поделиться вакцинами против коронавируса с другими странами, которые не имеют их в достаточном количестве.

КаЧитайте такжеВОЗ призвала увеличить финансирование проекта по борьбе с коронавирусомк сообщает "Голос Америки", дискуссии возникли после сообщений о том, что в США вскоре может возникнуть избыток вакцин.

Президент Джо Байден пообещал рассмотреть такую ​​возможность после завершения кампании по вакцинации в США.

«Мы убедимся, что сначала позаботились об американцах, но потом попробуем помочь остальному миру», - сказал глава Белого дома.

В настоящее время Соединенные Штаты заказали достаточное количество доз для того, чтобы вакцинировать каждого взрослого человека в стране трижды - и эти запасы, вероятно, увеличатся. На этой неделе Байден распорядился закупить дополнительных 100 млн доз вакцины Johnson&Johnson.

Кроме этого, сейчас на складах в США лежат десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая сейчас проходит финальные стадии клинических испытаний в стране, поэтому ее пока не позволяют использовать.

В Белом доме заявляют, что дополнительные дозы различных вакцин нужны для перестрахования в случае проблем с производством, или же могут быть использованы в борьбе с агрессивными штаммами вируса.

В UNICEF, работающий с программой COVAX над поставкой вакцин против коронавируса, заявили, что страны, которые сделали прививку уязвимым группам населения и медикам, должны поделиться вакцинами с остальным миром.

В администрации Байдена пока отказываются от такой идеи.

«Мы получили запросы из многих стран мира, которые обратились относительно доз к США, но пока правительство не предоставило их никому», - отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты, Австралия, Индия и Япония согласились поставить до миллиарда доз вакцины против коронавируса в Азию до конца 2022 года. Соответствующая договоренность достигнута 13 марта по итогам виртуального саммита лидеров стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), куда входят Австралия, Индия, США и Япония.

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Автор: Тамара Отовская