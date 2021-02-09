В США отметили, что государственный сектор здравоохранения Украины не имеет необходимых технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах.

США помогут Украине обеспечить безопасное хранение и транспортировку вакцины Pfizer при чрезвычайно низких температурах.

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временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает Посольство США в Украине.

Дипломат заявила, что США предоставят новую помощь Украине в ее усилиях по получению и распространению вакцин от COVID-19, которые должны прибыть в Украину в ближайшие недели.

«В ближайшее время состоится массовое развертывание вакцин - чрезвычайно сложный, однако амбициозный процесс - и я с радостью сообщаю, что Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которая будет доставлена в Украину в рамках COVAX», - заявила Квин.

Она отметила, что США уже предоставили Украине более 48 млн долларов на поддержку системы здравоохранения, обеспечение защитными средствами, помощь малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии, для борьбы с дезинформацией о вирусе и на поддержку других государственных инициатив.

Так, благодаря этой новой помощи органы здравоохранения Украины смогут обеспечить безопасное хранение и транспортировку вакцины при чрезвычайно низких температурах, необходимых для вакцины Pfizer.

«Поскольку государственный сектор здравоохранения не имеет необходимых технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах, Украина нуждалась в поддержке для того, чтобы очень быстро организовать логистику», - отметила Квин.

«Это не самый большой вклад сегодня, но он осуществлен в переломный момент. Это основано на нашем многолетнем партнерстве с Украиной для поддержки реформы здравоохранения и борьбы с инфекционными болезнями, включая COVID. Как вы знаете, мы уже предоставили Украине помощь в размере 48 млн долларов только на борьбу с COVID, в дополнение к нашему текущему сотрудничеству в борьбе с туберкулезом, ВИЧ, для поддержки реформы здравоохранения, программ по психическому здоровью и инвалидности. Мы рады, что нам удалось быстро мобилизовать ресурсы по этим текущим программам для удовлетворения этой конкретной и насущной проблемы», - заявила она.

Помощь Агентства США по международному развитию USAID позволит заключить контракты с логистической фирмой в поддержку Министерства здравоохранения по получению, хранению и транспортировке первых доз вакцины по всей стране.

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Автор: Виталий Саенко