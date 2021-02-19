В администрации Джо Байдена ожидают, что будут иметь достаточное количество вакцин для всех американцев до конца июля.

Администрация президента США Джо Байдена не будет жертвовать вакцины от коронавируса бедным странам до тех пор, пока большинство американцев не получат прививки.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника, который сообщил об этом в четверг, 18 июля.

"Хотя мы не можем поделиться дозами вакцин в данный момент, ведь мы сосредоточены на вакцинации американцев и делаем прививки в руку, мы упорно работаем для поддержки инициативы COVAX, чтобы усилить глобальную вакцинацию во всем мире, а также определяем временные рамки, когда у нас будет достаточное количество запасов в Соединенных Штатах и возможность жертвовать излишки вакцин", - сказал чиновник.

Читайте такжеPfizer подала документы на регистрацию в Украине вакцины от коронавируса

В Администрации Байдена ожидают, что будут иметь достаточное количество вакцин для всех американцев к концу июля, но для завершения вакцинации понадобится больше времени.

Эти комментарии появились за день до виртуальной встречи лидеров стран "Большой семерки", которая состоится сегодня, и в которой будет участвовать Байден. Лидеры G7 должны рассмотреть вопрос о распределении вакцин на глобальном уровне, поскольку бедные страны остались позади богатых в получении вакцин.

Байден во время общения со своими коллегами из G7 должен объявить, что США направляют 4 млрд долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) для помощи на закупку вакцин для бедных стран. В частности, половина этого финансирования пойдет на субсидирование закупок вакцин в рамках инициативы COVAX для 92 беднейших стран и развивающихся стран. Остальные 2 млрд долларов будут направлены в течение следующих двух лет для расширения производства и доставки вакцин.

Другие новости о вакцинации от коронавируса в мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко