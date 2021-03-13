Америка, Австралия, Индия и Япония создадут рабочую группу, целью которой будет распространение вакцин в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенные Штаты Америки и три их партнера в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралия, Индия и Япония - согласились поставить около миллиарда доз вакцины против СOVID-19 в Азию до конца 2022 года.

Читайте такжеПять членов ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от коронавирусаОб этом было объявлено по итогам виртуального саммита лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), куда входят Австралия, Индия, США и Япония, сообщает «Голос Америки».

В совместном заявлении президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обязались тесно сотрудничать в распространении вакцин против COVID-19, а также в вопросах безопасности и борьбы с изменением климата.

По итогам саммита было решено создать экспертную группу для организации распространения вакцин, а также рабочие группы по изменению климата, техническим стандартам и совместной разработке новых технологий.

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Автор: Тамара Отовская