Соединенные Штаты Америки и три их партнера в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралия, Индия и Япония - согласились поставить около миллиарда доз вакцины против СOVID-19 в Азию до конца 2022 года.
Читайте такжеПять членов ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от коронавирусаОб этом было объявлено по итогам виртуального саммита лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), куда входят Австралия, Индия, США и Япония, сообщает «Голос Америки».
В совместном заявлении президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обязались тесно сотрудничать в распространении вакцин против COVID-19, а также в вопросах безопасности и борьбы с изменением климата.
По итогам саммита было решено создать экспертную группу для организации распространения вакцин, а также рабочие группы по изменению климата, техническим стандартам и совместной разработке новых технологий.
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