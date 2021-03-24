Планируется закупка почти 8 миллионов доз, однако сейчас в Украину привезли лишь полмиллиона доз препарата Covishield.

До конца 2021 года Украина планирует закупить 7,9 млн доз вакцины от COVID-19, для иммунизации почти 4 миллионов людей. На закупки предусмотрено 4 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает неправительственная мониторинговая организация StateWatch. Эксперты проанализировали бюджетную программу Минздрава “Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” на текущий год.

Программа предусматривает закупку 7 890 268 доз вакцины для иммунизации 3 945 134 человек. Другие бюджетные программы Минздрава не предусматривают закупку вакцины против коронавируса.

Согласно программе, средние расходы на закупку вакцины для одного человека составляют 504 гривны. Впрочем, ни производитель, ни название вакцины, на которые рассчитывают в Минздраве, не указаны.

Глава StateWatch Глеб Каневский отмечает: пока невозможно понять, сколько всего денег уплачено из бюджета за вакцину, и кому именно.

По состоянию на конец марта в Украину доставили лишь 500 тысяч доз индийской вакцины Covishield. Ее цену в Минздраве не раскрывают.

Кроме того, в конце декабря Минздрав уплатил около миллиарда гривень частной фирме “Лекхим” за поставки китайской вакцины CoronaVac, которая до сих пор не поставлена в Украину.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в Национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с Лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

Ранее СМИ писали, что при нынешних темпах вакцинации Украина успеет использовать лишь половину доз вакцины Covishield, которая действительна до 23 июня 2021 года.

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Автор: Дмитрий Захаров