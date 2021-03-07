Также российские государственные СМИ и правительственные аккаунты в Twitter пытались вызвать озабоченность стоимостью и безопасностью вакцины Pfizer.

Российские спецслужбы развернули кампанию по подрыву доверия к вакцинам Pfizer и другим вакцинам западного производства от COVID-19, используя публикации в Интернете, в которых ставится под сомнение безопасность препаратов.

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Об этом сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Представитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который отслеживает иностранные дезинформационные кампании, указал на четыре публикации, которые, по его словам, служили прикрытием для российской разведки, сообщает Голос Америки.

В публикациях муссировалась тема побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, заявлялось, что власти США ускорили процесс одобрения вакцины Pfizer, а также делались другие ложные или вводящие в заблуждение утверждения.

Хотя аудитория этих сайтов невелика, американские официальные лица заявили, что указанные сайты дают ложные интерпретации событий, которые могут быть усилены российскими и международными СМИ.

«Мы можем сказать, что эти каналы напрямую связаны с российской разведкой», – заявил представитель Центра глобального взаимодействия, говоря о сайтах, стоящих за этой кампанией по дезинформации.

«Они все принадлежат иностранцам и базируются за пределами США. Они сильно различаются по охвату, тону, аудитории, но все являются частью российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы», – добавил чиновник, имя которого не называется.

Кроме того, российские государственные СМИ и правительственные аккаунты в Twitter пытались вызвать озабоченность стоимостью и безопасностью вакцины Pfizer. Эксперты, работающие за рамками правительства США, увидели в этом попытку поднять продажи конкурирующей российской вакцины «Спутник V».

Wall Street Journal также пишет, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал чепухой утверждения, что российские спецслужбы организовали появление публикаций против западных вакцин.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Европарламенте вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается дискредитировать вакцины производства западных компаний для продвижения собственных медицинских препаратов или предлагая ее по льготным ценам в третьих странах для получения геополитических рычагов.

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Автор: Виктория Токарева