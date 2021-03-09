С начала кампании в Украине было привито 19 тысяч 118 граждан.

Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac.

Об этом сообщает Reuters.

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Украинская фармацевтическая компания «Lekhim» – один из партнеров Sinovac – подписала соглашение о поставке 5 миллионов доз этой вакцины, 1,9 миллиона доз – по схеме государственных закупок.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

За минвшие сутки в Украине от COVID-19 были привиты 1 тыс. 171 человек.

С начала кампании было привито 19 тыс. 118 человек.

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Автор: УНИАН