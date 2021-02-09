Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

Своевременная доставка вакцины Sinovac от коронавируса в Украину может сорваться из-за действий регулирующих органов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо от импортера.

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Украинская компания Lekhim, являющаяся импортером Sinovac, попросила власти Украины разрешить отложить первые доставки вакцин от коронавируса до апреля вследствие задержек с получением экспортной лицензии от китайского правительства и позднейшим принятием Радой закона о скорой регистрации медпрепаратов.

"Последствиями этих событий стали задержка согласований графике поставок между Lekhim и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", – говорится в письме.

Это Reuters подтвердил, в частности, источник в Минздраве.

"Lekhim написала письмо с просьбой отложить сроки доставки. Они также просят изменить условия эффективности", – ответил собеседник.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: УНИАН