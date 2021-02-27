Эту вакцину можно будет хранить в обычных холодильниках.

Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса производителя Johnson&Johnson.

Об этом пишет CNN.

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Johnson&Johnson станет третьей зарегистрированной в Соединенных Штатах вакциной от коронавируса.

Дозы этой вакцины можно будет хранить в обычных холодильниках, что значительно облегчит ее транспортировку в штаты.

Вакцину протестировали на более 44 тысячах добровольцев в США, Южной Африке и Латинской Америке. В мире ее эффективность составила 66%, в США – 72%, а эффективность в предотвращении осложнений болезни – 85%. Смертельных случаев не было.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививку сделали 159 медработникам.

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Автор: УНИАН