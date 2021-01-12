Фаворов уточнил, что за 30 минут вакцинацию прошли 100 человек.

Президент компании, которая занимается разработкой "уникальной" украинской вакцины от коронавируса, Михаил Фаворов прививался от COVID-19 в Соединенных Штатах.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Фаворов отметил, что в очередь на Moderna его записала дочь. По его словам, "сайты падали от перегрузки" из-за количества желающих вакцинироваться.

Прививку сделали на парковке после письменного согласия. Уколы делают врачи, а поток автомобилей регулируют военные.

"После прививки сидишь в машине 15 минут. Если ничего не произошло – выезжаешь, до следующего визита через 28 дней", – поделился Фаворов.

Он уточнил, что за 30 минут вакцинацию прошли 100 человек.

Что известно об украинской разработке вакцины от COVID-19

В апреле президент пообещал миллион гривень за разработку украинской вакцины от COVID-19.

1 октября Зеленский заявил, что в Украине проходят клинические испытания 4-5 препаратов для профилактики или лечения COVID-19.

20 октября Зеленского ознакомили с разработками вакцины. По словам эксперта и доктора медицинских наук Михаила Фаворова, нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Украинские ученые до разработки отечественной вакцины от COVID-19 относятся скептически. По словам биофизика Семена Есилевского, в стране не хватает безопасных условий для ее изготовления.

22 октября стало известно, что Украина может профинансировать разработку вакцины от COVID-19 частной компании.

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Автор: Яна Ставская