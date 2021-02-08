Кроме того, Матти Маасикас подчеркивает важность подготовки учреждений, которые будут проводить всеобщую вакцинацию.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявляет, что украинской власти нужно приложить много усилий для укрепления доверия населения к вакцинации от коронавирусной болезни.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии призвала ЕС пожертвовать Украине вакцины от коронавирусаКак передает корреспондент УНИАН, об этом Маасикас сказал во время онлайн выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Посол ЕС отметил, что никто не мог бы подумать, что вакцина от коронавируса появится за 10 месяцев, так как ранее на создание новых вакцин могло потребоваться до 10 лет.

В этой связи, по его убеждению, доверие общества к политическим институтам и медиа очень важна.

"Особенно для того, чтобы объяснить непопулярные меры сегодня, когда мы начинаем разворачивать вакцинацию и кампанию по вакцинации по всему Евросоюзу. Информация, дезинформация, фейковые новости распространяются очень быстро, и если люди перестанут всем доверять, они начнут верить во все равно что. И уже было доказано, что страны с лучшими правительствами, надлежащим управлением, и там, где доверие к институтам существует, - лучше реагировали на такие вызовы", - отметил Маасикас.

По его словам, в последние годы Украина характеризовалась достаточно низким уровнем вакцинации от различных болезней.

"И это также является индикатором нехватки доверия, то есть с тем, чтобы вакцинировать достаточное количество людей в вашей стране, безусловно, нужно будет потрудиться и изрядно потрудиться руководителям страны", - подчеркнул посол ЕС.

Также он отметил важность реализации амбициозных реформ, направленных на обеспечение прозрачных процедур в государственных закупках медицинских препаратов, а также на развитие учреждений, которые смогут принять участие в комплексной вакцинации.

"Есть очень много партнеров, готовых помогать Украине, и я заявлю, что мы вам готовы помогать. И общественное здоровье - это одна из основных сфер в рамках Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом", - сказал Маасикас.

При этом, говоря об опыте Евросоюза, он подчеркнул, что утвердить вакцину для использования - это одно дело, но создать доверие к вакцине - это другое дело.

"Вакцинирование имеет смысл только тогда, когда в обществе будет достаточно высокий процент тех, кто был вакцинирован. И это, скажем, не то, что мы можем внедрить на волонтерской основе, а можем заставить людей сделать. И над этим надо работать разными путями" , - добавил глава представительства ЕС в Украине.

"Возвращаясь к вопросу доверия населения к вакцинации, в 1950-х годах, когда началась вакцинация против полиомиелита, то в нее не все верили. И король рок-н-ролла Элвис Пресли провакцинировался в прямом эфире ... И тогда просто популярность вакцины выросла сразу вдвое. и я считаю, что это был очень положительный пример, и нам нужен такой подобный", - резюмировал Маасикас.

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Автор: Виталий Саенко