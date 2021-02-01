В Польше решили не вакцинировать людей пожилого возраста препаратом от коронавируса британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.
Читайте такжеВ Польшу доставили вторую партию вакцины ModernaОб этом сообщает ТСН со ссылкой на RMF 24.
В медицинской комиссии под руководством премьер-министра решили, что для них будут предусмотрены препараты американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech, а также американская вакцина Moderna. Возрастной порог для AstraZeneca может быть 55 или 60 лет.
Вакцину AstraZeneca одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам для людей старше 18 лет, хотяона и была протестирована на небольшой группе людей пожилого возраста. Препаратом планируют, например, привить учителей или военнослужащих соответствующего возраста.
Британо-шведская компания начнет поставки в Польшу 9 февраля. К концу первого квартала этого года планируется получение 1,5 млн доз вакцины.
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