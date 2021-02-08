Вместе с ускорением производства вакцины, компания также расширяет и производственные мощности.

Американская компания Pfizer планирует вдвое сократить время на производство вакцины от коронавируса.

Читайте такжеЛяшко о вакцинации в феврале: кому не хватит Pfizer, будут прививать SinovacКак сообщает USA Today со ссылкой на компанию Pfizer, сейчас на производство партии вакцины необходимо 110 дней. Компания же работает над тем, чтобы этот процесс в среднем занимал 60 дней. Там говорят, что поскольку США ускоряют темпы вакцинации, то уменьшение времени на изготовление препарата поможет избежать проблем в кампании вакцинации. В то же время, только за последний месяц Pfizer вдвое увеличили объемы производства.

Вместе с ускорением производства вакцины, компания также расширяет и производственные мощности, добавив три линии на трех своих заводах. В компании отметили, что по мере продолжения разработки вакцины ожидается повышение ее эффективности.

Вакцина Pfizer от коронавируса

Американская компания Pfizer по контракту обязуется предоставить в этом году до 40 млн доз своей вакцины от коронавируса в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения в бедные страны и страны со средним уровнем доходов.

5 февраля заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что американская компания Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию вакцины от COVID-19 в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН