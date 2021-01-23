Соответствующий контракт компания подписала с ВОЗ в рамках инициативы COVAX.

Американская компания Pfizer обязалась предоставить в этом году до 40 млн доз своей вакцины от коронавируса для бедных стран и стран со средним уровнем доходов.

Соответствующий контракт компания подписала с ВОЗ в рамках инициативы COVAX, сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Pfizer и ее партнер BioNTech предоставят вакцину глобальной инициативе COVAX, что обеспечивает равный доступ распределения вакцин по некоммерческой цене для 92 стран.

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ, как и остальные страны. Это на шаг приблизит нас к прекращению глобальной пандемии", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer и BioNTech заявили, что также помогут системам здравоохранения стран справиться с хранением вакцины, которая должна находиться в холоде.

Pfizer не назвала цену контракта с COVAX. Дозы вакцин должны поставляться в течение 2021 года, начиная с конца марта.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН